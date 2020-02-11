В Минобороны Турции сообщили об отступлении сирийской армии из Найраба

Армия Сирии отступила из населенного пункта Найраб в провинции Идлиб. Об этом заявили в министерстве обороны Турции.

В военном ведомстве также сообщили об одном сбитом вертолете, принадлежащем сирийским военнослужащим, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ситуацию в Сирии, и в первую очередь, в Идлибской зоне деэскалации, обсудили российская и турецкая делегации. Местом консультаций была выбрана Анкара, где стороны встречались дважды - 8 и 10 февраля. Основными переговорщиками со стороны РФ были спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы МИД Сергей Вершинин.