«Хочет, чтобы у нас все было плохо»: Мамаев рассказал о преследующей его семью женщине

Полузащитник российского футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев рассказал, что его семью преследует женщина. По мнению спортсмена, преследовательница имеет цель нанести вред ему и родным. Записанный ролик спортсмен опубликовал в Instagram своей супруги Аланы Мамаевой.

Павел и Алана официально оформили брак в 2013 году, у них растет дочь Алиса. По словам футболиста, женщина следит за их жизнью и обсуждает ее во всех соцсетях. При этом Мамаев называет преследовательницу «невменяемой».

«Эта женщина уже несколько месяцев преследует нашу семью, постоянно обсуждает ее. Она живет не своей жизнью, а только нашей. Пытается сделать так, чтобы у нас все было плохо», - рассказал Мамаев.

Футболист признался, что впервые столкнулся с подобным поведением постороннего человека и не знает как реагировать на это.

Павел Мамаев в сентябре 2019 года был освобожден по УДО. Он отбывал наказание за участие в двух драках в центре Москвы, произошедших осенью 2018 года. После этого футболист заключил контракт на два года с «Ростовом».