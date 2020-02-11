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В Верховном суде предложили не считать небольшую кражу денег с банковской карты преступлением

Роман Захаров
14:21 11.02.2020
Глава Верховного суда предложил отнести такой вид противоправных действий к административным нарушениям.
В Верховном суде предложили не считать небольшую кражу денег с банковской карты преступлением
© Фото: Риа Новости, Алексей Куденко

Председатель российского Верховного суда Вячеслав Лебедев предложил считать кражу денег с банковских карт в размере до 2,5 тысяч рублей, совершенную злоумышленником в первый раз, мелким хищением. С такой инициативой он выступил на совещании судов общей юрисдикции и арбитражных судов Российской Федерации.

«В 2019 году были осуждены лица, которые впервые совершили кражу денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств на сумму, не превышающую 2,5 тысячи рублей. При этом кража иного имущества, стоимость которого не превышает 2,5 тысячи рублей, совершенная впервые, является административным правонарушением. Думаю, в этой связи целесообразно отнести хищения денежных средств с банковского счета и электронных денежных средств, не превышающие 2,5 тысячи рублей, совершенные впервые, к категории мелкого хищения», - заявил Лебедев.

В настоящий момент по статье 7.27 КоАП РФ мелкое хищение влечет за собой санкции в виде административного штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного, но не менее одной тысячи рублей. По этой статье также возможен административный арест сроком до пятнадцати суток, или обязательные работы сроком до пятидесяти часов.

Ранее стало известно, что мошенники, которые похищают деньги со счетов россиян, придумали способ вызывать у потенциальных жертв больше доверия. Так, теперь они сообщают клиентам банков о получении заявления на закрытие счета, а затем предлагают «спасти» свои деньги. 

Доцент кафедры банковского бизнеса и инновационных финансовых технологий МБИ Александр Щелканов в беседе со «Звездой» дал рекомендации владельцам банковских карт на случай, если они вдруг столкнутся с таким видом мошенничества

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