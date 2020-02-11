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СМИ: глава офиса президента Украины подал в отставку

Тамара Астапенкова
01:04 11.02.2020
Причины, побудившие Андрея Богдана написать заявление на увольнение, не сообщаются.
СМИ: глава офиса президента Украины подал в отставку
© Фото: Андрей Богдан facebook

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об отставке. Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщила «Украинская правда» со ссылкой на несколько источников из окружения Владимира Зеленского и самого Богдана.

По информации издания, Андрей Богдан уже разговаривал о своем уходе с украинским президентом и своими заместителями. Но причины, которые побудили чиновника написать заявление об отставке, не сообщаются.

Украинские СМИ пишут, что между Андреем Богданом и помощником президента Андреем Ермаком существует взаимная неприязнь, которая, якобы, могла подтолкнуть Богдана к решению об увольнении.   

Слухи об отставке Андрея Богдана появляются не в первый раз. Так в августе прошлого года заместителю Богдана Руслану Рябошапке пришлось опровергать появившиеся в СМИ сообщения об увольнении. Причем тогда также не указывалась причина ухода чиновника.

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