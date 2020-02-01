Токаев заявил о готовности приехать в Москву на День Победы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что принимает приглашение Владимира Патина и посетит Москву в День Победы. Об этом он заявил в ходе встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

«Это наш общий праздник, это действительно великая победа. Я как сын фронтовика придаю большое значение празднованию Дня Великой Победы. Естественно, мы будем вместе в этот день», - отметил Токаев.

Он заявил, что в Нурсултане парад будет проведен накануне, 8 мая.

Мишустин прибыл в Нурсултан из Алма-Аты. Там он участвовал в заседании Евразийского межправительственного совета и выступал на форуме, который посвящен цифровой экономике.

Казахстан - это первое зарубежное государство, которое Мишустин посетил в качестве премьер-министра России.