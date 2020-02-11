Развод по-королевски: в семье Елизаветы II назревает новый скандал

В британской королевской семье назревает новый громкий скандал. Как сообщает газета The Sun со ссылкой на свои источники, жена старшего внука Елизаветы II Питера Филлипса захотела развестись с ним после 12 лет брака.

По информации издания, решение 41-летней Отем Келли было спровоцировано отказом принца Гарри и Меган Маркл от королевских привилегий.

В материале также говорится, что сам Питер Филлипс сейчас находится в растерянности. Он, пишет газета, не ожидал, что Отем Келли захочет с ним развестись и считал, что у него идеальная супружеская жизнь.

Восьмого января этого года принц Гарри и его жена Меган Маркл сообщили о своем решении сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи. Согласно заявлению супружеской четы, они планируют сами зарабатывать на жизнь и проживать как в Великобритании, так и в Канаде.