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Замминистра обороны открыл соревнования по легкой атлетике между Россией и Сербией

Александр Пешков
13:16 11.02.2020
Первые международные соревнования между российскими и сербскими курсантами прошли в 2019 году в марте в Белграде.
Замминистра обороны открыл соревнования по легкой атлетике между Россией и Сербией
© Фото: Минобороны РФ

11 февраля в крытом легкоатлетическо-футбольном манеже Центрального спортивного клуба Армии стартовала вторая матчевая встреча по легкой атлетике между курсантами Высших военных учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации и Республики Сербия.

«Для нас большая честь проводить на объектах Центрального спортивного клуба Армии такой важный турнир с братским сербским народом», - отметил в ходе церемонии открытия статс-секретарь–заместитель Министра обороны Российской Федерации Николай Панков.

Он поблагодарил руководство республики Сербия за предоставленную возможность провести уже вторую ответную матчевую встречу между курсантами наших стран.

«Сегодня соревнования между курсантами-легкоатлетами пройдут в 14 дисциплинах, в которых будет разыграно 42 медали разного достоинства. Дорогие друзья, я хочу пожелать всем участникам турнира честной и бескомпромиссной борьбы и пусть победит сильнейший», -напутствовал спортсменов Николай Панков.

В составе сборной ВС РФ выступают 22 курсанта, представляющих ВУНЦ ВВС ВВА (г. Воронеж) и ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (г. Сызрань), ВКА имени А.Ф. Можайского, ВИФК, ВАС им. Буденного, ВМА им. Н. Г. Кузнецова, ВА ВКО имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова, а также Омский АвБтИИ и РВВДКУ.

В составе сборной Вооруженных сил РФ выступают 22 курсанта, сербская команда представлена 13 легкоатлетами. 11 февраля будут разыграны медали по толканию ядра, прыжкам в длину и высоту, а также в беге на различные дистанции.

Первые международные соревнования между российскими и сербскими курсантами прошли в 2019 году в марте в Белграде. Встреча завершилась победой сборной Вооруженных сил России.

В завершении Панков еще раз пожелал юным чемпионам отличных результатов. «Пусть каждый из вас будет победителем как минимум над собой», - сказал он.

Традиции, установившейся в Вооруженных Силах Российской Федерации, перед началом соревнований международного уровня принято поощрять достойных спортсменов. Замминистра обороны вручил погоны «капитана» победителю и призёру чемпионатов мира в беге с барьерами старшему лейтенанту Шубенкову Сергею Владимировичу, инструктору (по спорту высшей квалификации) спортивной команды (по легкой атлетике) и трехкратной чемпионке мира, старшему лейтенанту Ласицкене Марии Александровне, инструктору (по спорту высшей квалификации) спортивной команды (по легкой атлетике).

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