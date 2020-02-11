Территория страха: россиянин показал жизнь в закрытом на карантин городе КНР

Жизнь под замком и походы в магазин один раз в два дня. В таком режиме уже несколько недель живет большинство китайцев в провинциях, которые охвачены карантином из-за стремительного распространения коронавируса. Об этом «Звезде» рассказал уроженец Новосибирска Илья Стафилов, который летом прошлого года уехал жить и работать в КНР.

По словам молодого человека, перебоев с продуктами в его районе нет, но ежедневные походы в магазин под запретом. Именно поэтому водой приходится запасаться на некоторое время вперед, объясняет Илья.

«Что касается работы, то мы должны были на нее выйти после 2 февраля, когда закончились новогодние каникулы. Теперь нам сказали, что карантин продлится до 1 марта и никого на работу не выпускают из-за этого», - рассказал россиянин.

Число жертв коронавируса в Китае увеличивается ежедневно. По последним данным, инфекция убила 1016 человек, количество зараженных - 42,6 тысячи человек. Случаи массовых заражений зафиксированы в медучреждениях, супермаркетах, домах престарелых и на транспорте.

В городах Китая проводятся массовые дезинфекции улиц, которые обрабатывают сильнейшими химикатами. В общей сложности, на карантин закрыты 15 населенных пунктов с населением свыше 30 миллионов человек.