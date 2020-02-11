В Кремле назвали возможную дату голосования по правкам в Конституцию

Голосование по поправкам в Конституцию России может состоятся 22 апреля. По крайней мере эта дата обсуждается сейчас в качестве вероятной, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Впрочем окончательное решение, по его словам, еще не принято.

Ранее о том, что голосование может состоятся в середине апреля заявлял сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении корректировок в основной закон, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Он также предложил объявить этот день выходным.

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.