Россия и США обсудят совместные исследования дальнего космоса

Россия и США проведут переговоры по сотрудничеству в космических исследованиях. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Накануне пилотируемого пуска в апреле планируем провести с американскими коллегами переговоры по сотрудничеству в исследованиях дальнего космоса», - написал он в своем аккаунте в Twitter.

В декабре прошлого года Рогозин заявил, что Россия может возобновить переговоры по проекту американской окололунной станции Gateway. Ранее с NASA было подписано соглашение о ее разработке, но затем российская сторона изменила свое отношение к проекту.