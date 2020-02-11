МЧС хочет привлечь на службу искусственный интеллект

МЧС России планирует совершенствовать систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с применением искусственного интеллекта, об этом заявил руководитель ведомства Евгений Зиничев на коллегии в Москве.

По словам министра, работа в этом направлении началась еще в 2019 году. Совместно с Российской академией наук и передовыми цифровыми разработчиками ведомство планирует создать систему, способную моделировать развитие тех или иных природных явлений. Это поможет точно и своевременно прогнозировать возникновение подтоплений, лесных пожаров, штормов и заблаговременно предупреждать их последствия.

«Данные мероприятия позволят совершить рывок в развитии информационных технологий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и повысят достоверность моделирования складывающейся обстановки для принятия своевременных управленческих решений» - заявил Зиничев.

Глава МЧС отметил, что также прорабатывается вопрос включения ведомства в качестве участника реализации федерального проекта «Информационная безопасность» и национальной программы «Цифровая экономика».