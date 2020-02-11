В Кремле назвали недопустимыми вылазки боевиков из Идлиба

Вылазки боевиков из Идлиба являются недопустимыми. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что любую террористическую активность нужно пресекать.

«В настоящий момент наиболее важным мы считаем выполнение все-таки сочинских договоренностей. Это было и остается очень важным. Ну и, конечно, пресечение любой террористической активности, которая направлена против вооруженных сил Сирии и против российских военных объектов», - сказал представитель Кремля во время пресс-конференции.

Песков при этом подчеркнул, что вылазки террористов в Идлибской зоне всерьез беспокоят власти РФ.

«Мы собственно не скрывали своей обеспокоенности в связи с тем, что, к сожалению, на протяжении длительного времени вот эти вот террористические группировки достаточно вольготно себя чувствуют в Идлибе, в Идлибской зоне, и главное, что не просто вольготно себя чувствуют, но еще и организовывают нападения и агрессивные действия в отношении и сирийцев, и наших объектов», - сказал пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что ситуацию в Сирии, и в первую очередь, в Идлибской зоне деэскалации, обсудили российская и турецкая делегации. Местом консультаций была выбрана Анкара, где стороны встречались дважды - 8 и 10 февраля. Основными переговорщиками со стороны РФ были спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы МИД Сергей Вершинин.