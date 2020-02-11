В Роспотребнадзоре назвали среднюю продолжительность инкубационного периода коронавируса

Средний инкубационный период коронавируса длится 5,2 дня. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.

«Государственная газета КНР Сhina daily сообщает 10.02.20: по результатам исследования, проводимого под руководством Zhong Nanshan, ведущего специалиста КНР по респираторным вирусным инфекциям, медианный показатель для инкубационного периода составляет три дня. Guan Weijie, член исследовательской группы, указал на возможную длительность инкубационного периода до 24 дней в редких случаях. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на основании истории болезни завозных случаев, средний инкубационный период - 5,2 дня», - информирует надзорное ведомство.

Китайские власти 31 декабря прошлого года сообщили в ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в провинции Хубэй. Медики установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, составляет 42 638. К настоящему моменту от болезни умерли 1016 человек.