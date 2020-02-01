Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Вспышка коронавируса в Китае ТЕГИ

Посольство РФ в КНР приступило к формированию списков на эвакуацию россиян из Хубэя

Егор Левин
11:30 01.02.2020
О порядке и времени эвакуации будет объявлено после завершения формирования списков.
Посольство РФ в КНР приступило к формированию списков на эвакуацию россиян из Хубэя
© Фото: Wan Xiang, Globallookpress

Посольство России в Китае приступило к формированию списков лиц, желающих срочно покинуть провинцию Хубэй из-за эпидемии коронавируса. Всех их по прибытии домой поместят на карантин сроком 14 дней.

Чтобы скорее вернуться на родину, необходимо предоставить личные данные, фото паспорта и визы, въездной печати, точный домашний адрес и адрес работы, указать адрес прописки и фактического проживания в России и контактные данные.

В посольстве указали адрес электронной почты, на который следует отправлять заявки - hubeirus@yandex.ru. О порядке и времени эвакуации будет объявлено после завершения формирования списков. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

На данный момент общее число заболевших коронавирусом в Китае увеличилось до 11288 человек, из которых 258 умерли. В провинции Хубэй подтверждены 7153 случая инфицирования, из которых 249 привели к летальному исходу.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата01.02.2020, 02:00
Прощай, Европа: Великобритания официально покинула ЕС
Дата01.02.2020, 05:58
«Белый лебедь» над северным морем: кадры полета и дозаправки в воздухе Ту-160
Дата01.02.2020, 07:23
Овечкин стал восьмым в рейтинге лучших снайперов в истории NHL
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата31.01.2020, 11:20
Береговой ракетный комплекс «Утес» в Крыму могут модернизировать
Дата31.01.2020, 17:56
Минобороны будет противодействовать фальсификации истории
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Вспышка коронавируса в Китае
11:30 В стране и мире
Посольство РФ в КНР приступило к формированию списков на эвакуацию россиян из Хубэя
08:32 В стране и мире
Видео
Главный санитарный врач Забайкалья сообщила о состоянии заболевшего коронавирусом
07:46 В стране и мире
Видео
В Приморье началась эвакуация российских туристов из Китая
06:59 В стране и мире
Опубликованы первые снимки размножения коронавируса
02:58 В стране и мире
Счет на десятки тысяч: число зараженных коронавирусом выросло до 11288
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
12:36 В стране и мире
Оставленных отцом в аэропорту Шереметьево детей передали бабушке
12:34 В стране и мире
Стивен Кинг пожаловался на политику Facebook и удалил свою страницу
12:21 В стране и мире
США спустя почти 12 лет перерыва назначат в Минске посла
12:03 В стране и мире
В СК РФ проверят жалобы бабушки брошенных в Шереметьево детей на угрозы от их отца
11:38 В стране и мире
Токаев заявил о готовности приехать в Москву на День Победы
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Яркий и быстрый: падение метеора на Урале попало на видео
Видео
В небе над Иркутском заметили необычные круги
Умер актер из «Звездных войн»
Качество и количество: названы главные принципы правильного сна
Опубликованы первые снимки размножения коронавируса
Роскомнадзор может заблокировать Facebook и Twitter
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.