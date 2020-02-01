Посольство РФ в КНР приступило к формированию списков на эвакуацию россиян из Хубэя

Посольство России в Китае приступило к формированию списков лиц, желающих срочно покинуть провинцию Хубэй из-за эпидемии коронавируса. Всех их по прибытии домой поместят на карантин сроком 14 дней.

Чтобы скорее вернуться на родину, необходимо предоставить личные данные, фото паспорта и визы, въездной печати, точный домашний адрес и адрес работы, указать адрес прописки и фактического проживания в России и контактные данные.

В посольстве указали адрес электронной почты, на который следует отправлять заявки - hubeirus@yandex.ru. О порядке и времени эвакуации будет объявлено после завершения формирования списков. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

На данный момент общее число заболевших коронавирусом в Китае увеличилось до 11288 человек, из которых 258 умерли. В провинции Хубэй подтверждены 7153 случая инфицирования, из которых 249 привели к летальному исходу.