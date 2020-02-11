Зеленский уволил главу офиса президента Украины

Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы офиса президента. Соответствующий указ появился на официальной странице президента Украины. О своей отставке Богдан попросил сам, написав заявление.

По информации украинских средств массовой информации, Андрей Богдан уже обсудил свой уход с главой государства и своими заместителями. Новая кандидатура на пост главы президентского офиса уже назначена.

«Назначить Ермака Андрея Борисовича руководителем офиса президента Украины», - говорится в тексте указа.

Украинская пресса пишет, что между Андреем Богданом и помощником президента Андреем Ермаком существует взаимная неприязнь, которая, якобы, могла подтолкнуть Богдана к решению об увольнении.