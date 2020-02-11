Группа по внесению поправок в Конституцию предложит увеличить президентскую квоту в Совфеде

Члены рабочей группы по внесению поправок в Конституцию предложат увеличить до 30 число сенаторов, которые могут быть назначены в Совет Федерации лично президентом. При этом, семь из них будут занимать этот пост пожизненно.

С таким заявлением выступил сопредседатель рабочей группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Есть понимание, что от РФ будет предложено 30 сенаторов, которых будет предлагать президент, семь из них в той норме, которую мы сейчас взяли за основу, будут пожизненно работать в Сенате», - сказал Крашенинников по итогам заседания рабочей группы.

Согласно нормам законодательства, которые действуют сейчас, глава государства может назначать сенаторов в количестве не более 10% от общего состава Совета Федерации.

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости внесения поправок в Конституцию. В частности, он отметил, что главный закон России должен иметь приоритет над международным законодательством. Также российский лидер предложил закрепить в Конституции роль и статус Госсовета и принципы единой системы публичной власти.