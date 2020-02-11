Россиянам напомнили о сразу двух коротких неделях

Россиян ожидают длинные выходные с 22 по 24 февраля в связи с празднованием 23 числа Дня защитника Отечества, которое выпадает в этом году на воскресенье, сообщили в пресс-службе Роструда.

«Выходной переносится на 24 февраля, понедельник. Таким образом, россиян ожидает сокращенная рабочая неделя с 25 по 28 февраля», - уточнили в ведомстве.

Следующие длинные выходные будут с 7 по 9 марта. На этот раз в связи с празднованием Международного женского дня. Он тоже в этом году приходится на выходной. Рабочая неделя после мартовских праздников также будет сокращенной: с 10 по 13 марта. Затем длинные выходные будут только в мае: с 1 по 5 число и с 9 по 11.