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Убийцу полицейского в московском метро приговорили к 18 годам колонии

Лина Давыдова
11:59 11.02.2020
В сентябре 2018 года Нурлан Муратов выстрелил в сотрудника полиции на станции метро «Курская».
Убийцу полицейского в московском метро приговорили к 18 годам колонии
© Фото: МВД РФ

Мосгорсуд приговорил к 18 годам колонии строгого режима Нурлана Муратова, которого ранее присяжные признали виновным в убийстве 23-летнего сержанта МВД Андрея Райского.

Трагедия произошла в ночь на 3 сентября 2018 года. Андрей Райский остановил Нурлана Муратова для проверки документов. По версии следствия, полицейскому показалось, что мужчина пьян. Для разбирательства они направились в отдел полиции, но по пути зашли в служебный туалет. Там Муратов выхватил у Райского пистолет и выстрелил страже порядка в голову, а затем убежал.

В свою очередь адвокат подсудимого настаивал на несчастном случае. Как утверждала защита, пистолет случайно выстрелил в руках полицейского, а пуля рикошетом попала в сержанта. 

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