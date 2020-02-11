Названы сроки доставки тел погибших в Таиланде детей в Россию

Тела двоих детей из Челябинска, которые погибли в Таиланде во время столкновения двух катеров, доставят в Россию не ранее, чем через 10 дней. Такое заявление сделала уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

«Страховая компания обеспечит перевозку не раньше, чем через 10 дней. Кроме того, семье организована помощь психолога (Центра) медицины катастроф МЧС», - написала она на своей странице в Facebook.

Ранее Майорова сообщила, что погибшие дети - мальчик и девочка, являются братом и сестрой.

Более 20 российских туристов получили травмы при столкновении двух скоростных катеров у берегов острова Пхукет в Таиланде. Инцидент произошел утром 10 февраля. Позднее местные медики сообщили о гибели двух детей из России 6 и 12 лет.

По факту ЧП Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СК взять ход расследования на контроль.