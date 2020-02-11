МИД РФ: российская делегация обсудила в Анкаре ситуацию в Сирии

Российская делегация обсудила с турецкими коллегами развитие ситуации в Сирии, в первую очередь, в Идлибской зоне деэскалации. Переговоры состоялись в Анкаре в период с 8 по 10 февраля.

По данным российского МИД, в состав межведомственной делегации РФ вошли специальный представитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин, а также представители оборонного ведомства.

Турцию представляли замглавы МИД Седат Онал и советник президента по политическим вопросам Ибрагим Калын.