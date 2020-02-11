СМИ: личные данные 44 тысяч соискателей кредитов «утекли» в Сеть

Личные данные 44 тысяч граждан, планировавших взять кредиты в российских банках, «утекли» в Сеть. Об этом сообщает «РБК», уточняя, что это клиенты кредитного брокера «Альфа-Кредит», специалисты которого заняты сбором заявок на получение займов, а также помогают выбрать и получить наиболее выгодный финансовый продукт.

В утерянных профайлах, отмечает издание, содержались имена и фамилии заявителей, номера их телефонов, а также адреса электронной почты, город и регион проживания.