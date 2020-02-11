Российские ученые создали комплекс для скрытного досмотра в аэропортах

Демонстрационный образец досмотрового комплекса, предназначенного для скрытных проверок пассажиров в аэропортах, создали специалисты российского концерна «РТИ». Устройство способно дистанционно обнаружить в вещах или под одеждой человека оружие, взрывчатку, наркотики и другие запрещенные вещества, передает РИА Новости.

Комплекс работает в двухчастотном режиме и с высокой точностью передает радиоизображение найденных предметов. Результаты сканирования обрабатываются искусственным интеллектом, который моментально сообщает координаты и тип запрещенного груза.

«Установка современных систем досмотра, построенных на новых диапазонах волн, максимально снизит риски совершения террористических актов. А также повысит возможности таможенных, пограничных и силовых служб к пресечению контрабандного трафика в Россию», – заявил заместитель генерального директора по разведывательно-информационным системам «РТИ» Кирилл Макаров.

В компании подчеркнули, что применяемые технологии абсолютно безопасны для человека - излучение нового комплекса является не ионизирующим, в отличие от излучения рентгеновских систем досмотра, применяемых сегодня. Разработку представят в рамках международного форума «Технологии Безопасности», который пройдет 11-13 февраля в Москве.