В МИД РФ прокомментировали возможность отмены виз для граждан Грузии
Заместитель руководителя МИД РФ Андрей Руденко прокомментировал возможность отмены виз для граждан Грузии.
«Что касается вопроса отмены визового режима между нашими странами, то на сегодняшний день данная тема в двусторонней повестке дня не стоит», - приводит РИА Новости слова Руденко.
Дипломат отметил, что российская сторона будет готова вернуться к обсуждению данной темы после того, как удастся преодолеть негативные последствия прошлогоднего кризиса в двусторонних отношениях.
Летом прошлого года в Батуми прошел митинг в поддержку восстановления отношений Грузии и России. Акцию провели представители оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии». В мероприятии приняли участие несколько десятков тысяч человек, которые требовали от грузинских властей начала выстраивания диалога с Москвой.