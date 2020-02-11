В КНР рассказали, как происходят массовые заражения коронавирусом

Более 83% массовых заражений вирусом 2019-nCoV происходят в семьях. Такие данные привел государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

В ведомстве также отметили, что остальные случаи массовых заражений зафиксированы в медицинских учреждениях, службах питания, селах, супермаркетах и торговых центрах, предприятиях, транспортных средствах, домах престарелых и школах.

Число жертв коронавируса достигло 1016 человек. Количество случаев заражения в КНР составляет более 42,6 тысяч человек.

В городах Китая начали дезинфицировать улицы и здания химикатами. Несмотря на принимаемые меры, число инфицированных и погибших растет ежедневно. В общей сложности, в Поднебесной на карантин закрыто 15 городов с общим населением свыше 30 млн. человек.

В России тоже усилены меры безопасности. Президент Владимир Путин поставил задачу вывезти россиян из Уханя. Воздушно-космические силы России эвакуировали граждан РФ из охваченного эпидемией города.

Всех, кого дипломаты смогли разыскать в зараженном Ухане, заранее доставили в аэропорт. Уже на родине россиян отправили в лечебный санаторий под Тюменью. Теперь им предстоит пройти строгий двухнедельных карантин.

Как отмечают в Минздраве РФ, при благоприятном сценарии вакцину удастся разработать через 8 месяцев. До этого времени лекарства от смертельной болезни не будет.

Как отметил доктор биологических наук Алексей Диашев, самое страшное в коронавирусе - это статистика смертей.

«Количество заболевших с количеством выздоровевших и умерших настораживает и пугает. На сегодняшний день 15% из заболевших переносят данное заболевание в тяжелой форме. То есть это уже угроза, это опасность», - подчеркнул Диашев в интервью «Специальному репортажу».

Впервые коронавирус дал о себе знать в конце декабря прошлого года в Ухане. Считается, что источником стали дикие животные, продаваемые на местном рынке. Однако, эта версия далеко не единственная.

Что еще могло стать причиной возникновения смертельно опасного вируса, зрители «Звезды» узнают в новом расследовании «Специального репортажа». Смотрите 11 февраля в 18:30.