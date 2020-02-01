Брошенных в Шереметьево братьев привезли в Хабаровск

Дети, которых 26 января в аэропорту Шереметьево бросил отец, вернулись в Хабаровск. Там мальчиков встречали представители соцзащиты, уполномоченная по правам ребенка и другие специалисты.

Представитель правительства Хабаровского края сообщил, что вскоре братьев отвезут в Комсомольск-на-Амуре, где передадут под опеку родной бабушке.

Губернатор региона Сергей Фургал накануне пообещал оказать семье всю необходимую помощь, а должностных лиц, допустивших подобную ситуацию, привлечь к ответственности.

В воскресенье, 26 января, прилетевший из Хабаровска мужчина оставил двоих несовершеннолетних сыновей в аэропорту Шереметьево. Свой поступок он объяснил отсутствием денег и неспособностью содержать семью. СК возбуди против мужчины уголовное дело по статье «Оставление в опасности».