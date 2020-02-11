Из-за возгорания в «Октябре» эвакуировали 2,5 тысячи человек

Ранее очевидцы сообщили, что в кинотеатре, где проходил премьерный показ фильма, произошло задымление. По этой причине началась паника и давка. Из кинотеатра вывели несколько знаменитостей, среди которых оказалась Алла Пугачева.

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