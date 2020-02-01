Вылетевший в Сочи лайнер вернулся во Внуково из-за сработавшего датчика
Причиной возвращения стала сигнализация неуборки шасси.
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Лайнер, вылетевший из столичного аэропорта Внуково в направлении Сочи, был вынужден вернуться в пункт отправления из-за сработавшего датчика неисправности.
Известно, что причиной возвращения стала сигнализация неуборки шасси. Посадка прошла успешно, пострадавших нет.
«Во время выполнения рейса Москва - Сочи сработал один из датчиков, в связи с чем командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета. Рейс будет выполнен на резервном воздушном судне, которое в данный момент готовится к вылету», - сообщил «Звезде» официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков.
К месту остановки после совершения посадки самолет зарулил самостоятельно. На борту в момент происшествия находилось 186 пассажиров.