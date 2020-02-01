СМИ опубликовали переговоры рабочих перед обрушением спорткомплекса в Петербурге

Во время проведения работ по демонтажу спортивно-концертного комплекса «Петербургский» рабочий, тело которого впоследствии было найдено под завалами, покинул строительную люльку после команды диспетчеров (далее по тексту - Д). Это следует из записи переговоров, которую опубликовала «Фонтанка».

Во время обрушения крыши СКК погиб один монтажник - это 29-летний Матвей Кучеров (далее по тексту - К) . Его 26-летний друг Александр Бардынин (далее по тексту - Б) успел спастись в люльке.

Д: – Поступило предложение прицепиться к люльке и с кольца резать ванты. Один человек встает на кольцо, прицепляется к люльке, ведет люльку за собой… К: – Так можно? Б: – Я понял, это очень хорошее предложение. Мы согласны. К: – У нас веревки нет. Что делаем? Б: – Пошли так [без страховки], к забору, перила спилим.

После этого Бардынин получил от диспетчеров новую установку.

Д: – Он хочет, чтобы люлька наверху была, а ты внизу резал. Прям по кольцу шел, а люлька будет над перилами летать. Вылазь. К: (растерянно): – А как же я так буду»

Кучеров отстегнулся от напарника, а люльку перестали перемещать. Около 15 часов дня конструкция комплекса не выдержала и рухнула. Находившийся на крыше без страховки монтажник Кучеров не успел запрыгнуть в люльку. Спустя несколько часов его тело было найдено под завалами.