СМИ опубликовали переговоры рабочих перед обрушением спорткомплекса в Петербурге
Во время проведения работ по демонтажу спортивно-концертного комплекса «Петербургский» рабочий, тело которого впоследствии было найдено под завалами, покинул строительную люльку после команды диспетчеров (далее по тексту - Д). Это следует из записи переговоров, которую опубликовала «Фонтанка».
Во время обрушения крыши СКК погиб один монтажник - это 29-летний Матвей Кучеров (далее по тексту - К) . Его 26-летний друг Александр Бардынин (далее по тексту - Б) успел спастись в люльке.
Д: – Поступило предложение прицепиться к люльке и с кольца резать ванты. Один человек встает на кольцо, прицепляется к люльке, ведет люльку за собой…
К: – Так можно?
Б: – Я понял, это очень хорошее предложение. Мы согласны.
К: – У нас веревки нет. Что делаем?
Б: – Пошли так [без страховки], к забору, перила спилим.
После этого Бардынин получил от диспетчеров новую установку.
Д: – Он хочет, чтобы люлька наверху была, а ты внизу резал. Прям по кольцу шел, а люлька будет над перилами летать. Вылазь.
К: (растерянно): – А как же я так буду»
Кучеров отстегнулся от напарника, а люльку перестали перемещать. Около 15 часов дня конструкция комплекса не выдержала и рухнула. Находившийся на крыше без страховки монтажник Кучеров не успел запрыгнуть в люльку. Спустя несколько часов его тело было найдено под завалами.