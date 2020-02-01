В Роструде напомнили о дополнительном выходном в феврале

В Роструде напомнили россиянам о длинных выходных в феврале. В связи с празднованием Дня защитника отечества нерабочими днями стали 22, 23 и 24 февраля.

Из-за праздничного воскресенья выходной перенесли на 24 февраля. Таким образом, россияне, работающие в пятидневном графике, получат укороченную рабочую неделю.

В марте из-за Международного женского дня, выпавшего также на воскресенье, понедельник аналогично станет нерабочим днем.

Напомним, в Роструде ранее заявили, что в 2020 году россияне смогут больше отдыхать едва ли не в каждом месяце. В частности, сокращенные рабочие недели будут в январе, феврале, марте, апреле, мае, июне и ноябре.