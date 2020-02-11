Счетная палата РФ проверит работу правительства по борьбе с бедностью

Счетная палата РФ проанализирует работу правительства по выполнению национальных целей в части борьбы с бедностью и повышением уровня доходов граждан. Об этом сообщается в плане работы ведомства на 2020 год.

Так, к ключевым проверкам на ближайшее время относятся анализ достижения целей «Обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции» и «Снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации», говорится в документе. Ответственным за проведение этих мероприятий указан председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

В мае 2018 года, после свой инаугурации, президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития РФ до 2024 года. Среди них было двукратное сокращение уровня бедности. В январе 2020 года после отставки правительства РФ во главе с Дмитрием Медведевым новый премьер-министр Михаил Мишустин назвал борьбу с бедностью одним из приоритетов своей будущей работы.