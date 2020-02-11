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Турецкие военные не приехали на совместное патрулирование с РФ в Сирии

Тамара Астапенкова
00:39 11.02.2020
Российская военная полиция продолжила патрулирование по несколько маршрутам в провинциях Алеппо, Хасеке и Ракка.
Турецкие военные не приехали на совместное патрулирование с РФ в Сирии
© Фото: Минобороны России

В Сирии продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и восстановление мирной жизни.  Как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков, турецкие военные не приехали на совместное с РФ патрулирование сирийско-турецкой границы. Военная полиция России продолжила патрулирование по нескольким маршрутам, в соответствии с утвержденными планами.

«В связи с неприбытием турецкой стороны для участия в совместном патрулировании подразделения российской военной полиции в одностороннем порядке осуществили патрулирование по маршруту: Шейрек – Деллик – Касра – Арада-Кебира – Касра – Таврат – Шафкат – Деллик – Шейрек в провинции Хасеке», - сообщил Юрий Боренков.

Российская военная полиция продолжила патрулирование по несколько маршрутам в провинциях Алеппо, Хасеке и Ракка. Воздушное патрулирование провела и армейская авиация.

«Все мероприятия в рамках патрулирования по указанным маршрутам прошли в соответствии с утвержденными планами, без происшествий», - отметил глава ЦПВС.

Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в которых оговаривался ввод на сирийскую сторону границы с Турцией  подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.

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