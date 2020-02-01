Яркий и быстрый: падение метеора на Урале попало на видео

На Урале вновь упал очередной метеорит. Вспышку небесного тела могли наблюдать минувшей ночью в Свердловской, Тюменской, Омской, Челябинской и Курганской областях.

Падение метеорита запечатлел местный житель. В таком виде явление оказалось достаточно редким, так как на высоте менее 30 километров над Землей метеоры обычно разрываются на части, но в данной ситуации этого не произошло. Видео падения метеорита опубликовано на YouTube-канале Starvisor.

Ранее астроном рассказал об опасности астероидов, пролетающих в непосредственной близости или падающих на Землю. По словам эксперта, космические катастрофы бывают либо локальные, либо региональные, либо глобальные, что влияет на опасность и потенциальную силу удара.