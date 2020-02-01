Экстрим, реалити и детектив: на «Звезде» стартует новое шоу о путешествиях

С первого февраля на телеканале «Звезда» стартует шоу о путешествиях «Круиз-Контроль», где ведущая Юля Розенберг составляет интересные маршруты и отправляется в поездки.

Для съемок нового проекта художники-декораторы превратили обычный грузовик в квартиру-студию на колесах. В этом смысл новой телепередачи - вывезти телезрителя из дома и отправить в увлекательное автомобильное путешествие.

© ТРК "Звезда"

Продюсер проекта Никита Селин объясняет концепцию нового проекта и его главное отличие от других тревел-шоу.

«Мы берем оптимальный маршрут, который может выбрать любой человек», - подчеркивает Селин.

Чтобы отправиться в путешествие, описанное в телепрограмме, не обязательно брать отпуск. Юля рассказывает о поездках которые можно совершить за выходные.

© ТРК "Звезда"

«Мы хотим показать, что можно путешествовать, выезжая не только из Москвы, но из любого города, деревни. Можно сесть в авто и поехать», - подчеркивает Юля Розенберг.

Программа «Круиз контроль» будет выходить на телеканале «Звезда» еженедельно по субботам.