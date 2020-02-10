Замглавы МИД РФ гарантировал завершение проекта «Северный поток-2»

Экономические санкции со стороны США не помешают успешному завершению прокладки газопровода «Северный поток-2» по дну Балтийского моря. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Панкин.

Ранее немецкое деловое издание Handelsblatt анонсировало очередные ограничительные меры со стороны официального Вашингтона. Новые санкции, согласно источникам газеты, могут вступить в силу уже в феврале или марте. Под ударом окажутся инвесторы и компании, которые согласятся принимать российский газ из трубопровода.

«Вмешательство Вашингтона, продолжающего цинично в собственных интересах использовать зависимость мировой экономики от доллара США, задержало завершение строительства газопровода "Северный поток-2", но несмотря на оказываемое США давление, строительство газопровода "Северный поток-2" будет успешно завершено. МИД России намерен максимально этому способствовать», - цитирует РИА Новости заявление дипломата.

Включение санкций по проектам «Северный поток-2» и «Турецкий поток» в оборонный бюджет США на 2020 год, Панкин назвал прямым вмешательством в дела европейского бизнеса.

«Цель, конечно, не забота о европейской энергобезопасности, которую российские газоэкспортные проекты укрепляют, а проталкивание американского СПГ на рынок Европы. Это вопиющий пример недобросовестной конкуренции», - добавил замглавы МИД России.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на текущий год 20 декабря 2019 года. Документ включает в себя ограничения в отношении участников прокладки трубопровода. США потребовали от компаний, ведущих эту работу, немедленно прекратить укладку труб. Швейцарская компания Allseas уже приостановила производственную деятельность по проекту.

«Северный поток-2» - проект магистрального газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию. Общая мощность двух нитей трубопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год.