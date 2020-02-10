В Минтрансе исключили увеличение срока запрета на шипованную резину

Увеличение срока запрета для автомобилистов на использование шипованной резины в России не представляется возможным. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе Минтранса.

«Увеличение периода запрета использования шипованных шин не представляется возможным из-за наличия в транспортном потоке значительной доли транзитного автомобильного транспорта, пересекающего несколько климатических регионов», - приводит ТАСС сообщение министерства.

При этом в ведомстве уточнили, что введение жестких ограничений по их эксплуатации также нецелесообразно из-за разных погодно-климатических условий в регионах страны.

В настоящий момент, согласно требованиям технического регламента таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», в РФ не разрешается использовать шипованную резину в летний период (июнь, июль, август). В то же время штрафы за нарушение этого правила не предусмотрены.

По данным Минтранса, многие участки региональных дорог имеют уплотненный снежный покров (УСП). Согласно ПДД, в зимний период на таких дорогах формируется снежный накат, который обрабатывается противогололедными материалами для увеличения коэффициента сцепления.

Как объяснили в Минтрансе, коэффициент сцепления УСП существенно ниже, чем даже у мокрого асфальтового покрытия. Таким образом, движение на этих участках дорог без использования шипованной зимней резины будет сильно снижать безопасность и увеличивать риск возникновения аварийных ситуаций.