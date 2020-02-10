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Пассажирский самолет экстренно сел в Петербурге из-за трещины в лобовом стекле

Ян Брацкий
09:02 10.02.2020
После благополучного приземления, авиакомпания предоставила резервный борт, на котором пассажиры были доставлены в Екатеринбург.
Пассажирский самолет экстренно сел в Петербурге из-за трещины в лобовом стекле
© Фото: Zamir Usmanov Russian Look, Globallookpress

Пассажирский самолет авиакомпании «Победа» совершил вынужденную посадку в петербургском аэропорту Пулково вскоре после взлета. Причина - появление трещины в лобовом стекле. Лайнер должен был доставить пассажиров в Екатеринбург.

«После вылета из Санкт-Петербурга экипаж сообщил о появлении трещины на лобовом стекле. Самолет вернулся в Пулково. Из Москвы был незамедлительно направлен резервный борт», - цитирует ТАСС представителя авиакомпании.

После сообщения от экипажа, на земле были мобилизованы силы спасателей, которые встречали борт на полосе, однако помощь никому не понадобилась. Воздушное судно благополучно приземлилось, после чего пассажиров высадили в терминал.

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