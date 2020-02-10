Мишустин: более 71 миллиарда будет направлено на выплаты ветеранам к юбилею Победы

Более 71 миллиарда рублей будет направлено на единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к юбилею Победы. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

При этом глава правительства уточнил, что ветераны смогут получить деньги в апреле-мае 2020 года.

Как, в свою очередь, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, выплату к юбилею Победы получат также ветераны в странах Балтии.

Михаил Мишустин также заявил, что нужно провести ревизию планов на 2020 год и перенаправить средства на реализацию поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию задач.