Опубликованы первые кадры последствий столкновения лодок с туристами в Таиланде

Опубликованы первые кадры с места столкновения двух скоростных туристических катеров в Таиланде. Трагедия произошла 10 февраля, около 08.00 у восточного побережья острова Пхукет. Суда с людьми на борту столкнулись на полном ходу. Момент аварии попал в объектив видеокамеры. Последствия столкновения двух катеров публикует телеканал MGR Online.

На одной из скоростных лодок находились более 30 россиян. Сразу после случившегося они были доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести.

«Десятого февраля, около 08.00 у восточного побережья острова Пхукет произошло столкновение двух скоростных туристических катеров. На борту одного из них, по предварительным данным, находились 35 российских туристов вместе с гидом. В результате в аварии 21 российский турист был направлен в медицинские учреждения Пхукета с травмами различной степени тяжести», - сообщила «Звезде» пресс-атташе Посольства России в Таиланде Ирина Воробьева.

В настоящее время сотрудники Генерального консульства на Пхукете и консульского отдела в городе Бангкок находятся на постоянной связи с компетентными органами и медицинскими учреждениями Таиланда. Пострадавшим россиянам оказывается вся необходимая медицинская помощь.