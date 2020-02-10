В Хабаровске ввели масочный режим из-за роста заболеваемости ОРВИ

В Хабаровске из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ ввели масочный режим. Носить маски должны работники транспорта, торговых центров и банков, учителя, воспитатели, медики - все, кто ежедневно имеет тесный контакт с большим количеством людей.

Решение было принято также для профилактики коронавируса. На прошлой неделе с симптомами ОРВИ в поликлиники Хабаровска обратились почти 4,5 тысячи человек, большинство из них - дети. В городе отменены несколько массовых мероприятий, на более поздние сроки перенесены крупные соревнования.

По последним данным, зараженных уже более сорока тысяч. Список жертв вируса за сутки увеличился на 97 человек - до 908. При этом, как говорят врачи, пик эпидемии еще не наступил. Он ожидается во второй половине февраля.

Но китайские власти утверждают, что есть и положительная динамика: везде, кроме провинции Хубэй, число новых случаев заражения снижается. В Пекине подчеркивают, что такая статистика демонстрирует эффективность принимаемых мер контроля и профилактики.

Например, в Ухане, где находится очаг инфекции, дезинфицируют даже улицы. В других регионах для выявления зараженных начали использовать роботов, которые дистанционно измеряют у людей температуру.

Ранее сообщалось, что в связи с ситуаций с коронавирусом в Китае власти Еврейской автономной области (ЕАО) приняли решение о введении режима повышенной готовности на территории региона.