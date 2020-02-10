Двое российских детей погибли в результате столкновения катеров в Таиланде

Двое российских детей погибли в результате столкновения скоростных катеров в Таиланде. Об этом сообщают медики из больницы на Пхукете. Информацию также подтвердил российский консул, сообщает РИА Новости.

«Больница, в которую доставили пострадавших в столкновении россиян, подтвердила гибель двух российских детей шести и двенадцати лет», - сообщил агентству дипломат.

Трагедия произошла возле восточного побережья курортного острова. Момент столкновения двух судов с многочисленными туристами на борту попал на видео. Изначально сообщалось о 22 пострадавших в результате происшествия. Подробности ЧП выясняются.