Двое российских детей погибли в результате столкновения катеров в Таиланде
Трагедия произошла возле восточного побережья острова Пхукет во время катания туристов по воде.
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Двое российских детей погибли в результате столкновения скоростных катеров в Таиланде. Об этом сообщают медики из больницы на Пхукете. Информацию также подтвердил российский консул, сообщает РИА Новости.
«Больница, в которую доставили пострадавших в столкновении россиян, подтвердила гибель двух российских детей шести и двенадцати лет», - сообщил агентству дипломат.
Трагедия произошла возле восточного побережья курортного острова. Момент столкновения двух судов с многочисленными туристами на борту попал на видео. Изначально сообщалось о 22 пострадавших в результате происшествия. Подробности ЧП выясняются.