Директор МакSим допустила уход певицы со сцены навсегда

Концертный директор певицы Марины Абросимовой, более известной как МакSим, Маргарита Соколова рассказала о состоянии здоровья исполнительницы.

В начале февраля стало известно о том, что Абросимова решила временно покинуть сцену из-за проблем со здоровьем после ДТП.

По словам Соколовой, МакSим планирует возобновить выступления после того, как поправит здоровье. В то же время менеджер допустила, что этого может не случиться.

«Если она (МакSим - прим. ред.) будет чувствовать силы, будет нормально спать и будет хорошо себя чувствовать, то когда-нибудь она вновь выйдет на сцену. Если все это будет в вялотекущей форме, то она этим заниматься не будет», - заявила Маргарита Соколова в беседе с НТВ.

При этом она уточнила, что медики настаивают на длительном сроке реабилитации исполнительницы. Соколова добавила, что певица страдает от головных болей, бессонницы и болей в ногах.

«Неврологи говорят, что это посттравматический синдром», – отметила Соколова.

Согласно заявлениям концертного директора, врачи рекомендуют МакSим отключиться от рабочего процесса во всех его проявлениях, чтобы восстановить сон и сосуды.

В начале февраля стало известно, что Марина Абросимова попала в больницу из-за резкого ухудшения состояния. Проблемы со здоровьем у МакSим начались после крупной аварии, в которую она попала весной 2019 года.