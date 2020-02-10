Последствия смертельного ДТП на Кутузовском проспекте сняли на видео

В Москве на Кутузовском проспекте произошло массовое ДТП. Столкнулись такси, пассажирский микроавтобус и еще один легковой автомобиль. В результате погиб водитель такси. Шесть пассажиров минивена, которые, предположительно, являются гражданами Белоруссии, получили травмы.

Из-за аварии оказались полностью перекрыты четыре полосы движения. Образовался огромный затор. Сейчас на месте ДТП работают следователи и скорая помощь. Что стало причиной аварии пока не известно.