Предполагаемый момент столкновения двух скоростных катеров в Таиланде попал на видео

Предполагаемый момент столкновения двух скоростных катеров с туристами на борту в Таиланде опубликовал один из пользователей Twitter. Инцидент произошел возле восточного побережья острова Пхукет.

Ранее стало известно, что не менее двух человек погибли, еще 22 пострадали в результате этого происшествия.

По информации посольства РФ в Таиланде, во время столкновения судов пострадали 20 российских граждан. Подробности произошедшего выясняются.