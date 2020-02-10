Фильм «Паразиты» получил «Оскар» как лучший фильм

Фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты» завоевал премию «Оскар» в категории «Лучший фильм».

В данной номинации также были представлены фильмы «1917», «Однажды в... Голливуде», «Ирландец», «Брачная история», «Джокер», «Кролик Джоджо», «Ford против Ferrari» и «Маленькие женщины».

На счету южнокорейской картины таким образом 4 статуэтки. Так, Пон Чжун Хо получил награду в номинации «Лучший режиссер», также фильм был удостоен наград в номинациях «Лучший иностранный фильм» и «Лучший оригинальный сценарий».