Два скоростных катера с туристами столкнулись в Таиланде
Два скоростных катера с туристами столкнулись в Таиланде.
© Фото: ТРК "Звезда"
Два скоростных катера с туристами столкнулись в Таиланде.
|
Два скоростных катера с туристами столкнулись в Таиланде
Два скоростных катера с туристами столкнулись в Таиланде.
© Фото: ТРК "Звезда"
Два скоростных катера с туристами столкнулись в Таиланде.
В ДPУГИХ CMИ
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