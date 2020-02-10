Названы лауреаты премии «Оскар» за лучшую женскую и мужскую роль
Хоакин Феникс завоевал «Оскар» за главную роль в фильме «Джокер».
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В Лос-Анджелесе проходит 92-я церемония вручения награды киноакадемии США. Ее трансляцию ведет телеканал ABC.
Хоакин Феникс завоевал «Оскар» за главную роль в фильме «Джокер». На награду в категории «Лучший актер» также были номинированы Адам Драйвер (фильм «Брачная история»), Леонардо Ди Каприо («Однажды в… Голливуде»), Джонатан Прайс («Два папы») и Антонио Бандерас («Боль и слава»).