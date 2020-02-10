Удар по гражданским: боевики обстреляли беднейший район Алеппо

Четыре человека стали жертвами нового ракетного обстрела в сирийском Алеппо. Боевики ночью выпустили снаряды по одному из беднейших районов города - Хамдания. Военных там давно уже нет, только гражданские. И именно они стали целью террористов.

Целую семью взрыв застал в собственной квартире. Снаряд пробил стену и разорвался на осколки. Не выжил никто. Опасно было находиться и на открытой местности. Мины падали не прицельно, а просто наугад.

Только за прошедшие сутки боевики, которые укрылись в идлибской зоне деэскалации, 20 раз обстреляли приграничные населенные пункты. В госпитали доставили свыше десяти тяжело раненых - все местные жители. Сейчас за их жизни борются врачи.