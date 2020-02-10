Назван обладатель «Оскара» в номинации «Лучший зарубежный фильм»

Картина «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо взяла «Оскар» в номинации «Лучший зарубежный фильм». Ранее работа южнокорейского автора уже заслужила статуэтку за лучший оригинальный сценарий.

Среди других фильмов на иностранном языке за награду боролись «Боль и слава» из Испании, «Тело Христово» из Польши, «Отверженные» из Франции и «Страна меда» из Северной Македонии. Однако победу одержала картина из Южной Кореи.

Ранее были названы победители в некоторых других номинациях «Оскара». Так, лучшим короткометражным фильмом признан «Окно напротив», а лучшим мультфильмом – «История игрушек 4».