В ЕАО ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

В связи с ситуаций с коронавирусом в Китае власти Еврейской автономной области (ЕАО) приняли решение о введении режима повышенной готовности на территории региона.

«Врио губернатора региона Ростислав Гольдштейн подписал распоряжение о введении на территории Еврейской автономной области режима повышенной готовности для органов управления и сил областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, установлен региональный уровень реагирования», - приводит РИА Новости слова представителя правительства области.

Собеседник агентства отметил, что руководителям муниципальных районов и мэру Биробиджана было рекомендовано ввести режим повышенной готовности на своих территориях. Кроме того, по его словам, в регионе организованы непрерывный сбор и передача информации об обстановке в центр управления в кризисных ситуациях областного главка МЧС, организовано оповещение руководителей госорганов региона.

«На карантине в области находятся два гражданина КНР. Симптомов заболевания у них нет, наблюдение за ними продолжается», - подчеркнул представитель правительства ЕАО.

В декабре 2019 года китайские власти сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной инфекции. Позднее было установлено, что возбудителем инфекции является коронавирус 2019-nCoV. К настоящему моменту в КНР от заболевания умерли 908 человек, включая двух иностранных граждан. Число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи.