Самолеты кружат в воздухе: аэропорт Красноярска закрыт из-за плохой погоды

В Красноярске временно закрыли международный аэропорт из-за плохих погодных условий. Об этом сообщили на страничке воздушной гавани во «ВКонтакте».

«Наша аэродромная служба активно чистит перрон и взлетно-посадочную полосу, а самолеты временно не взлетают и не садятся. Мы будем держать вас в курсе, а пока советуем быть аккуратными, особенно на дороге», - говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что взлетно-посадочная полоса будет расчищена примерно к 10.20 утра по местному времени. Однако закрытие аэропорта продлили уже до 11.00 утра.

Погода внесла свои коррективы в работу воздушной гавани еще ночью, когда самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Красноярск, развернуть обратно пункт вылета. Оказалось, что борт не смог приземлиться в Красноярске из-за не готовой взлетно-посадочной полосы.